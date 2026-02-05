Bacău: alcoolemii de peste 1 la mie, depistate de polițiști în trafic

Polițiștii din județul Bacău au depistat, în ultimele zile, doi conducători auto care se aflau la volan sub influența alcoolului, cu valori ale alcoolemiei de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 4 februarie, în jurul orei 07:30, o patrulă din cadrul Poliția Orașului Buhuși a oprit în trafic, pe strada Republicii din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani. În urma testării cu aparatul etilometru, rezultatul a indicat o valoare de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Un caz similar a fost înregistrat la data de 5 februarie, în jurul orei 05:30, când polițiștii din cadrul Poliția Stațiunii Târgu-Ocna au depistat în flagrant delict, pe strada General Eremia Grigorescu, un bărbat de 40 de ani, din municipiul Onești, care conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind, de asemenea, condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

În ambele cazuri, cercetările continuă, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele analizelor de laborator.