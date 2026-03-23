Bacău: 90 de intervenții ale pompierilor în weekend; bunuri de peste 5,5 milioane de lei salvate

Pompierii militari băcăuani au intervenit, în perioada 20–22 martie 2026, în 90 de misiuni desfășurate în zona de competență, acționând pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor, potrivit unui bilanț al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.

Cele mai numeroase solicitări au vizat acordarea primului ajutor calificat, echipajele SMURD intervenind în 38 de cazuri.

În același interval, salvatorii au intervenit pentru stingerea a șase incendii, dintre care trei au fost incendii de vegetație. De asemenea, pompierii au desfășurat o misiune pirotehnică, au acordat sprijin pentru șapte persoane aflate în dificultate, au efectuat 16 misiuni de recunoaștere, au intervenit în alte șase situații și au participat la o misiune de sprijin.

Totodată, au fost înregistrate trei situații în care echipajele au fost întoarse din drum, intervenția nemaifiind necesară, nouă deplasări fără intervenție și trei alerte false.

Sâmbătă, 21 martie, pompierii au desfășurat și acțiuni de informare preventivă și control pentru prevenirea incendiilor de vegetație, fiind aplicate patru sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei în localitățile Măgirești, Căiuți, Coțofănești și Livezi.

Reprezentanții ISU Bacău au anunțat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în mai multe localități din județ, pentru reducerea numărului de incendii de vegetație și protejarea mediului și a comunităților.

Potrivit bilanțului instituției, datorită intervențiilor prompte ale pompierilor, în timpul misiunilor desfășurate în weekend au fost salvate bunuri estimate la aproximativ 5,5 milioane de lei.

„Misiunile desfășurate în această perioadă evidențiază, încă o dată, profesionalismul, dedicarea și capacitatea de reacție rapidă a salvatorilor băcăuani, care rămân permanent la datorie pentru siguranța comunității”, au transmis reprezentanții inspectoratului.

Autoritățile recomandă cetățenilor să se informeze despre modul de comportare în situații de urgență accesând platforma națională fiipregatit.ro și să descarce aplicația mobilă DSU, disponibilă în App Store și Google Play, pentru informații utile privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.