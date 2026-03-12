Bacău: 70 de intervenții gestionate de pompieri în ultimele 24 de ore

Pompierii militari din județul Bacău au gestionat, în ultimele 24 de ore, 70 de situații de urgență. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, o parte semnificativă dintre misiuni a constat în acordarea primului ajutor medical, echipajele SMURD intervenind în 30 de cazuri.

Totodată, salvatorii au intervenit la 17 incendii, iar alte trei misiuni au fost generate de accidente rutiere produse pe raza județului.

Din totalul intervențiilor pentru stingerea incendiilor, 10 au fost incendii de vegetație uscată, izbucnite în mai multe localități. Astfel, în comuna Livezi, sat Orășa, au ars aproximativ 2.000 de metri pătrați de vegetație uscată, iar în orașul Buhuși, pe strada Orbic, flăcările au afectat aproximativ un hectar de teren.

Două incendii distincte au fost înregistrate în comuna Lipova, sat Lipova, unde au ars aproximativ 700 de metri pătrați, respectiv 50 de metri pătrați de vegetație uscată. În comuna Ștefan cel Mare, sat Bogdana, focul a distrus un stog de plante furajere și vegetație uscată pe circa 400 de metri pătrați, iar în comuna Plopana, sat Plopana, incendiul a afectat aproximativ 300 de metri pătrați de vegetație.

Intervenții au avut loc și în municipiul Moinești, cartier Văsăiești, unde au ars aproximativ 5.000 de metri pătrați de vegetație, precum și în comuna Pârjol, sat Câmpeni, unde incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7 hectare de vegetație uscată și mărăciniș, afectând și 3 hectare de fond forestier. Un alt incendiu a fost semnalat în comuna Bârsănești, sat Brătești, unde flăcările au cuprins aproximativ 7 hectare de teren, dintre care circa 2 hectare de fond forestier. De asemenea, pompierii au intervenit și în municipiul Bacău, pe strada Calea Romanului, unde au ars resturi vegetale.

Reprezentanții ISU reamintesc că, potrivit HG nr. 537/2007, arderea resturilor vegetale, a gunoaielor sau a altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără măsuri de prevenire a propagării incendiului constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei. Totodată, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, arderea miriștilor sau a vegetației ierboase este sancționată cu amenzi de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Printre intervențiile semnificative din intervalul de referință se numără și un incendiu izbucnit la o locuință din orașul Comănești, în seara zilei de 11 martie, în jurul orei 17:00. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, iar în urma incendiului au ars aproximativ 120 de metri pătrați din acoperișul casei și bunuri dintr-o cameră. Nu au fost înregistrate victime, iar cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum deteriorat.

Tot în cursul serii de 11 martie, în jurul orei 23:03, pompierii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gheorghe Donici din municipiul Bacău, unde au fost implicate două autovehicule. O victimă de sex masculin a fost monitorizată medical și transportată la spital de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, în timp ce pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Un alt accident rutier a avut loc în comuna Plopana, în dimineața zilei de 12 martie, în jurul orei 04:51, unde o autoutilitară s-a răsturnat. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Parincea, cu o autospecială de stingere. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar salvatorii au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor.

La scurt timp, în jurul orei 05:30, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au intervenit la un alt accident rutier produs pe strada Poligonului din municipiul Bacău, între două autoturisme. La sosirea echipajelor, o femeie era blocată în interiorul unui autoturism, dar conștientă. Aceasta a fost extrasă cu ajutorul echipamentelor de descarcerare și predată echipajului SMURD pentru Terapie Intensivă Mobilă, fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău.

Pentru informarea corectă a populației și adoptarea unui comportament preventiv în situații de urgență, autoritățile recomandă accesarea platformei naționale www.fiipregatit.ro, precum și utilizarea aplicației mobile DSU, care oferă ghiduri de acțiune și alerte de interes public.