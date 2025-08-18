BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua: primele rezultate

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, pe platforma dedicată, rezultatele inițiale (înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor) a celei de a doua sesiuni a examenului de bacalaureat 2025, iar la nivelul județului Bacău rata de promovare este de 27% (față de 28,4% cât este rata înregistrată la nivel național).

În total, în această sesiune a Bacalaureatului 2025, în județul Bacău s-au înscris 748 de candidați (482 din promoția curentă și 266 din promoțiile anterioare). Prezenți efectiv în examen au fost 631 de candidați. Aceștia au susținut probele în 4 centre de examen, supravegheate video și audio, stabilite la Colegiul „Mihai Eminescu” și Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, ambele din municipiul Bacău, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești și Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești.

Statistic, situația acestor rezultate înainte de contestații, la nivelul județului, se prezintă astfel:

* 170 candidați reușiți (27%) din care 141 cu medii între 6 și 6.99, alți 26 cu medii între 7 și 7.99, un candidat cu medie între 8 și 8.99 și 2 candidați cu medie între 9 și 9.99 (cele 3 medii peste 8, respectiv cu medii de 9.1, 9.03 și 8.5, aparțin unor candidați – doi din promoția curentă și unul din promoție anterioară – de la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Bacău, frecvență redusă, specializare Științe Sociale);

* 461 candidați respinși (73%).

Și în această sesiune lucrările au fost evaluate digitalizat.

Tot astăzi, 18 august, între orele 14:00 și 17:00, candidații nemulțumiți de notare pot depune cererile de vizualizare a lucrărilor, în centrele de examen. Astfel aceștia pot decide în cunoștință de cauză dacă merită sau nu să depună contestație. Între orele 17:00 și 18:00, are loc vizualizarea propriu-zisă și, dacă este cazul, depunerea contestațiilor, etape care se vor desfășura tot în centrele în care candidații au susținut probele scrise. Pe 19 și 20 august continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, în intervalul orar 9:00-17:00, în baza unor grafice stabilite de fiecare centru de examen în parte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip prin care își exprimă acordul informat în privința posibilității ca nota rezultată în urma contestației să modifice, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială. În același timp, își exprimă acordul că nota după contestație este nota finală.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor (rezultate finale) vor fi anunțate în data de 26 august 2025, conform calendarului oficial.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați (dacă este cazul).