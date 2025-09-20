Bac-Fest 2025: Omagiu centenarului Solomon Marcus, prin artă murală și lansare de carte

Bacăul a găzduit, în cadrul Festivalului Național „George Bacovia” – Bac-Fest, un moment cu profunde rezonanțe culturale și emoționale, dedicat aniversării centenarului marelui matematician și om de cultură Solomon Marcus.

Evenimentul a inclus inaugurarea unei picturi murale realizate de ZIDART – Street Art Festival, în vecinătatea Camerei de Comerț, precum și lansarea volumului biografic „Solomon Marcus – Magistrul universal”, semnat de scriitorul Cornel Simon Galben.

Deputatul Lucian Bogdanel a rememorat cu această ocazie întâlnirea sa de acum aproape două decenii cu academicianul Marcus, pe care l-a intervievat la Bacău, în septembrie 2006, cu prilejul unui colocviu internațional de semiotică organizat de Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri”. Interviul a fost publicat în cotidianul „Monitorul”, la care Bogdanel era pe atunci jurnalist.

„Reputatul matematician și filozof a binevoit să-mi ofere un autograf pe pagina de ziar ce găzduia interviul, exemplar pe care l-am păstrat cu sfințenie până astăzi”, a mărturisit deputatul.

În discursul său, Lucian Bogdanel a evocat figura „supraviețuitorului Solomon Marcus”, aducând în atenția publicului un fragment din interviul de acum 19 ani. Întrebat atunci dacă Istoria i-a influențat cariera sau dacă s-a retras într-un „turn de fildeș”, Marcus a răspuns:

„În anii celui de-al Doilea Război Mondial și în anii imediat următori, preocuparea principală era aceea de a supraviețui și mai puțin cea profesională. (…) În momentul în care am realizat că răspunsul este «da, supraviețuiesc», mi-am dat seama că n-am dreptul să irosesc viața oricum și că trebuie să-i acord întreaga importanță. (…) Generațiile mai recente, de multe ori, îmi lasă impresia că nu realizează importanța proiectului numit Viață.”

Bogdanel a subliniat actualitatea avertismentului transmis de Marcus: în fața intoleranței, a șovinismului și a radicalismului politic, societatea are nevoie de vigilență și „anticorpi”.

În încheiere, parlamentarul a felicitat Consiliul Județean Bacău pentru sprijinul constant acordat culturii și Bibliotecii Județene „C. Sturdza”, instituție sub egida căreia se desfășoară Bac-Fest, precum și pe scriitorul Adrian Jicu, directorul festivalului:

„Bac-Fest a ajuns un veritabil brand cultural băcăuan, iar dimensiunea sa actuală se datorează și implicării consecvente a organizatorilor.”

Astfel, prin artă, literatură și memorie, Bacăul a adus un omagiu luminos unei personalități universale, născută pe meleaguri băcăuane – Solomon Marcus, savantul care a înțeles că viața nu trebuie irosită, ci pusă în slujba cunoașterii și a umanității.