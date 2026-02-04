AyDA va prezenta știrile Deșteptarea.ro în format video

Deșteptarea.ro lansează AyDA, o prezentatoare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, care va prezenta buletinul de știri al publicației, în format video, la ora 14.00.

AyDA este creația Deșteptarea, un proiect care marchează un nou pas în digitalizarea conținutului editorial și în adaptarea jurnalismului local la noile tehnologii. Prin intermediul acestei inițiative, Deșteptarea își propune să ofere publicului un format modern, accesibil și ușor de urmărit al principalelor informații ale zilei.

Pe lângă buletinul zilnic de știri, AyDA va prezenta ocazional știri importante de ultimă oră, precum și informații meteo, în funcție de actualitatea momentului.

Prezentatoarea AI a trecut deja printr-o perioadă de testare, fiind activă timp de câteva zile pe platformele Facebook și TikTok. Reacțiile publicului au fost peste așteptări: cea mai vizualizată știre publicată pe Facebook a depășit 130.000 de vizualizări, confirmând interesul crescut al utilizatorilor pentru acest tip de conținut.

Prin lansarea AyDA, Deșteptarea.ro își consolidează poziția de publicație inovatoare, deschisă către viitorul jurnalismului digital și către noile forme de comunicare cu publicul.