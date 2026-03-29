Avertizare hidrologică actualizată pe râurile din bazinul Siret: Cod galben și cod portocaliu în următoarele 48 de ore

Administrația Bazinală de Apă Administrația Bazinală de Apă Siret a actualizat avertizarea hidrologică pentru râurile din spațiul hidrografic Siret, în contextul situației hidrometeorologice actuale și al prognozei meteorologice pentru următoarele 48 de ore.

Potrivit instituției, precipitațiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă și propagarea viiturilor pot genera creșteri importante ale debitelor și nivelurilor unor râuri din estul țării.

Cod galben pe mai multe bazine hidrografice

În intervalul 29 martie 2026, ora 13:00 – 30 martie 2026, ora 24:00, este în vigoare Cod galben pentru scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și pentru creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Sunt vizate următoarele bazine hidrografice:

Râmnicu Sărat – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea );

– bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județele și ); Putna ;

; afluenții de dreapta ai râului Siret pe sectorul aval de confluența cu Trotuș – amonte de confluența cu Putna (județul Vrancea);

pe sectorul aval de confluența cu – amonte de confluența cu (județul Vrancea); Trotuș (județele Harghita , Bacău , Neamț , Covasna și Vrancea);

(județele , , , și Vrancea); Moldova – bazin amonte stația hidrometrică Gura Humorului și afluenții sectorului aval;

– bazin amonte stația hidrometrică și afluenții sectorului aval; Bistrița – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (județele Suceava, Neamț, Harghita și Bacău).

Cod portocaliu pe râurile Putna și Trotuș

De asemenea, în intervalul 29 martie 2026, ora 18:00 – 30 martie 2026, ora 12:00, este instituit Cod portocaliu pentru fenomene hidrologice periculoase, cu risc de inundații locale.

Zonele vizate sunt:

râul Putna – bazin amonte stația hidrometrică Colacu și sectorul aferent stației hidrometrice Mircești ;

– bazin amonte stația hidrometrică și sectorul aferent stației hidrometrice ; râul Trotuș – bazin amonte stația hidrometrică Ghimeș-Făget și afluenții de dreapta până în amonte de stația hidrometrică Vrânceni .

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub avertizare și să nu traverseze zone inundate, nici pietonal și nici cu autovehicule. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să supravegheze copiii și animalele domestice în zonele de risc, să curețe șanțurile și rigolele pentru scurgerea apelor și să protejeze bunurile din gospodării, în special pe cele aflate în zone joase.

În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112 și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.

Reprezentanții Administrația Bazinală de Apă Siret au precizat că monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și recomandă populației să urmărească informațiile oficiale actualizate.