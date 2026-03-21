Avertizare Cod Galben de vânt: autoritățile recomandă măsuri stricte de prevenire a incendiilor

Autoritățile avertizează populația să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să adopte un comportament prudent, în contextul unei atenționări meteorologice de Cod Galben privind intensificări ale vântului, emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei.

Potrivit recomandărilor transmise, cetățenii sunt sfătuiți să nu aprindă focuri în spații deschise și să evite incendierea vegetației uscate, întrucât vântul puternic poate favoriza propagarea rapidă a flăcărilor.

De asemenea, în condiții de rafale, este recomandată evitarea zonelor cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare care pot fi doborâte, precum și asigurarea obiectelor ce pot fi luate de vânt. Autoritățile atrag atenția și asupra pericolului aruncării la întâmplare a țigărilor aprinse.

Reprezentanții instituțiilor de intervenție subliniază că o simplă neglijență poate provoca pagube materiale importante și poate pune în pericol vieți omenești.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112. Autoritățile reamintesc că prevenirea rămâne cea mai eficientă măsură pentru evitarea situațiilor de risc.