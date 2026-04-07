Avertisment al DSP Bacău privind consumul excesiv de alimente și alcool în perioada sărbătorilor pascale

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a transmis un avertisment privind riscurile pentru sănătate asociate consumului excesiv de alimente și băuturi alcoolice în perioada sărbătorilor pascale.

Reprezentanții instituției au atras atenția că, după perioada îndelungată de post, consumul în cantități mari de preparate tradiționale – precum carne de miel sau porc, drob, pască, cozonac, ouă roșii sau preparate cu maioneză – precum și consumul de alcool pot favoriza apariția unor probleme digestive sau cardiovasculare.

Potrivit DSP Bacău, în astfel de situații pot apărea dispepsii gastro-intestinale manifestate prin greață, balonare, dureri abdominale sau diaree, crize de ulcer gastro-duodenal, acutizarea colecistopatiilor cronice ori afecțiuni cardiace, precum infarctul miocardic sau tulburările de ritm cardiac.

Medicii recomandă persoanelor care prezintă simptome precum dureri abdominale, vărsături, arsuri retrosternale, dificultăți de respirație sau palpitații să se adreseze de urgență unui medic.

De asemenea, specialiștii în sănătate publică au recomandat populației să cumpere produse alimentare doar din surse autorizate, verificate sanitar-veterinar și aflate în termen de valabilitate, pentru a evita riscul toxiinfecțiilor alimentare sau al salmonelozei.

Totodată, autoritățile sanitare au recomandat utilizarea exclusivă a vopselelor pentru ouă avizate de Ministerul Sănătății și evitarea consumului de preparate cu aspect, gust sau miros îndoielnic, în special în unitățile de alimentație publică.

Avertismentul a fost transmis printr-un comunicat semnat de directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Bacău, dr. Mihaela Arim.