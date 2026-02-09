Avarie la conducta care alimentează municipiul Bacău cu apă

În cursul dimineții de astăzi, 09 februarie 2026, a fost semnalată o avarie la conducta de transport Valea Uzului – Bacău, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș.

La fața locului au intervenit echipele SC CRAB SA, care desfășoară lucrări pentru gestionarea situației, identificarea cauzei producerii avariei și evaluarea gradului de afectare a conductei.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind impactul asupra furnizării apei potabile către municipiul Bacău și localitățile arondate. Reprezentanții operatorului anunță că, pe măsură ce vor fi disponibile date suplimentare referitoare la măsurile necesare, durata intervenției și eventualele restricții în alimentarea cu apă, vor reveni cu precizări pe parcursul zilei.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale pentru actualizări în timp real.