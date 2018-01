Municipiul Iași va găzdui vineri, 12 ianuarie, o dezbatere publică privind infrastructura rutieră din Regiunea Nord-Est, subiectul fierbinte fiind traseul autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania. Varianta Ungheni-Iași-Pașcani-Bacău-Brașov este cea pentru care au luptat social-democrații băcăuani, în timp ce ieșenii susțin varianta Ungheni-Iași-Tg. Mureș. La întâlnire a fost invitat și Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău (foto). „Din păcate, nu pot participa la această dezbatere deoarece, vineri, va fi prezent în Bacău ministrul Dezvoltării Regionale”, a declarat Sorin Brașoveanu. Președintele CJ Bacău afirmă că, indiferent ce se va discuta la Iași, lucrurile sunt clare: „Memorandumul a fost aprobat, sursa de finanțare există, nimic nu mai poate fi dat înapoi!” Faptul că Guvernul României a aprobat memorandumul înseamnă că există deja acordul cu băncile internaționale. „Am discutat cu ceilalți președinți ai Consiliilor Județene și am căzut de acord că varianta Ungheni-Iași-Pașcani-Bacău-Brașov este mai ieftină, mai viabilă și mai rapidă, ca finanțare și executare, decât varianta Ungheni-Iași-Tg. Mureș”, explică președintele CJ Bacău. Traseul preferat de politicienii ieșeni, cel spre Tg. Mureș, ar traversa mai multe arii protejate, zone cu relief accidentat și ar costa de cinci ori mai mult. „M-am întâlnit cu Ministrul Transporturilor și era foarte optimist. Realizarea documentației și începerea procedurii de licitație sunt prinse în bugetul pe 2018”, a mai precizat Sorin Brașoveanu. La dezbaterea organizată, vineri, în Iași sunt invitați reprezentanți ai Guvernului, ai unor organizații civile, directori din CNAIR, parlamentari, președinții CJ, prefecți, primari etc. 0 SHARES Share Tweet

