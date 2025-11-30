Autostrada A13 – Ce se mai întâmplă: Precizări oficiale privind stadiul proiectului Brașov–Bacău

Compania Națională de Investiții Rutiere anunță noi evoluții în proiectul Autostrăzii A13 Brașov–Bacău. La solicitarea CNIR, Consiliul Județean Bacău a emis Certificatul de Urbanism necesar pentru amplasamentul autostrăzii pe teritoriul județului Bacău, care cuprinde municipiul Onești și comunele Oituz, Bârsănești, Bogdănești, Târgu Trotuș, Pârgărești, Gura Văii, Helegiu și Orbeni. Documentațiile similare au fost depuse luna trecută și la consiliile județene Brașov și Covasna.

CNIR transmite mulțumiri autorităților locale care au contribuit la identificarea și agrearea noului traseu.

Ajustări ale traseului în județele Brașov și Covasna

Pentru stabilirea unui traseu fezabil, au fost avute în vedere mai multe criterii esențiale:

Evitarea Rezervațiilor Naturale , unde construcțiile sunt interzise conform OUG 57/2007.

Devierea traseului cu aproximativ 12 kilometri din cauza restricțiilor impuse în zona poligonului CARFIL din UAT Hărman (Brașov), unde se desfășoară teste pirotehnice.

Minimizarea impactului asupra construcțiilor existente și a zonelor locuite.

Asigurarea conectivității cu rețeaua rutieră existentă, cu alte proiecte de infrastructură aflate în execuție sau planificare, precum și cu viitoare investiții locale.

În acest context, CNIR subliniază că o variantă de traseu unanim acceptată este imposibilă, însă Autostrada A13 este un obiectiv de interes național. Conform Art. 10 din OUG 57/2019, interesul public național prevalează celui local, principiu confirmat și prin Hotărârea Civilă nr. 877/2022 emisă de Curtea de Apel Pitești.

Stadiul lucrărilor din cadrul Studiului de Fezabilitate

Investigațiile geotehnice continuă pe teritoriul județului Bacău. Până în prezent, prestatorul a realizat 14.250 metri liniari de foraj – adică 45% din totalul estimat.

CNIR atrage atenția că, deși prestatorul s-a angajat să utilizeze șapte instalații de foraj, în teren este mobilizată momentan doar una dintre cele trei planificate inițial.

Studiul de Fezabilitate va determina traseul final al autostrăzii și valoarea estimată pentru proiectare și execuție. A13 Brașov–Bacău va fi conectată printr-un nod rutier de mare viteză la viitoarea Autostradă Sibiu–Făgăraș–Brașov, în zona Codlea, iar la Răcăciuni se va intersecta cu Autostrada A7 – Autostrada Moldovei.

Beneficiile Autostrăzii Brașov–Bacău

Realizarea A13 va aduce multiple avantaje la nivel regional și național:

Acces facil pentru locuitori și mediul de afaceri la rețeaua europeană TEN-T.

Reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere.

Conectarea directă a două poli economici importanți – Brașov și Bacău.

Facilitarea transportului de mărfuri și crearea spațiilor moderne pentru parcări și odihnă, conform standardelor UE.

Construirea unui drum la standarde europene, dotat cu sisteme inteligente de transport (ITS) pentru creșterea siguranței și eficienței traficului.

CNIR anunță că va continua monitorizarea strictă a evoluției lucrărilor, în vederea accelerării realizării unui proiect vital pentru mobilitatea și dezvoltarea economică a Regiunilor Centru și Nord-Est.