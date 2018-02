La data de 13 februarie a.c., poliţiştii din Berzunţi au identificat şi depistat o tânără de 29 de ani, din localitate, bănuită de comiterea infracţiunii de furt.

Aceasta ar fi sustras bunuri în valoare de 300 de lei din locuinţa unui bătrân de 91 de ani. Tânăra este cercetată de poliţişti pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Poliţiştii Secţiei 1 Bacău au identificat un bărbat de 50 de ani şi unul de 32 de ani, ambii din localitate, bănuiţi de comiterea unor infracţiuni de furt.

În urma activităţilor specifice de cercetare şi investigare efectuate, poliţiştii au stabilit că cei doi bărbaţi ar fi sustras ţevi şi plase de gard de la locuinţele a patru părţi vătămate din Bacău.

Prejudiciul a fost recuperat de poliţişti în proporţie de 65%. Cei doi au fost reţinuţi de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore. Bărbatul de 32 de ani a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar cel de 50 de ani urmează a fi prezentat Parchetului cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.