Autobuz cu 26 de persoane, dintre care 14 copii, ajuns într-un şanţ

Un autobuz care circula pe ruta Bacău – Oradea a ieşit de pe carosabil şi a ajuns într-un şanţ, duminică, în localitatea Borzont, judeţul Harghita. În interior se aflau 26 de pasageri, dintre care 14 copii, care au rămas blocaţi până la sosirea echipajelor de intervenţie, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieşi, uşile fiind blocate. La sosirea echipajelor, s-a constatat că vehiculul era înclinat într-un şanţ, în interiorul căruia se aflau 12 adulţi şi 14 copii. Toţi au fost evacuaţi în siguranţă”, au precizat reprezentanţii ISU.

La locul incidentului au intervenit două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj SAJ Gheorgheni.