AUR Buhoci cere demisia viceprimarului din Buhoci pentru presupuse activități incompatibile cu funcția

Organizația locală AUR Buhoci solicită public demisia viceprimarului Ioan Odobisteanu acuzat de tăiere și însușire ilegală de material lemnos. Potrivit reprezentanților AUR, aceste fapte sunt incompatibile cu exercitarea unei funcții publice și cu statutul de demnitar, afectând încrederea cetățenilor în administrația locală. „Un demnitar al statului este ales să protejeze interesul comunității, nu poate folosi resursele publice sau poziția sa pentru a se ascunde de lege și de consecințele ei. Cerem ferm demisia imediată a viceprimarului, Ioan Odobisteanu pentru a restabili respectul pentru lege și încrederea în instituția Primăriei. Astfel de oameni nu au cum să reprezinte comunitatea”, a transmis conducerea organizației

Viceprimarul din Buhoci, vizat de acuzații privind tăieri ilegale de lemn

În cadrul unei ședințe tensionate a Consiliului Local Buhoci, doi consilieri locali au formulat acuzații publice potrivit cărora viceprimarul Ioan Odobisteanu ar fi implicat în activități de tăiere ilegală de material lemnos. Zona menționată ar fi situată în apropierea locuinței acestuia. Potrivit afirmațiilor făcute în ședință, materialul lemnos ar fi fost transportat în repetate rânduri cu căruța. La acest moment, aceste afirmații reprezintă acuzații foarte grave formulate în spațiul public și fac obiectul verificărilor autorităților competente.

26 februarie 2026 – Verificarea în teren și constatările echipei de control

În urma sesizărilor, o echipă a Gărzii Forestiere Suceava, împreună cu un subofițer al Postului de Poliție Buhoci și trei lucrători ai Ocolului Silvic Traian, a efectuat verificări pe teren, pe ambele părți ale drumurilor de acces către zona forestieră vizată. Potrivit informațiilor comunicate,la o primă verificare au fost identificate peste 140 de cioate, care au fost marcate, fotografiate, măsurate și localizate prin GPS. Datele colectate au fost înregistrate și fac parte ca probă în cadrul unui dosar penal aflat în curs de instrumentare. Volumul total estimat al masei lemnoase ar fi de aproximativ 80 de metri cubi. Autoritățile urmează să stabilească exact proveniența și eventualele responsabilități. Pe drumurile de acces au fost observate urme adânci de roți, despre care reprezentanții echipei de control au apreciat că ar putea indica transporturi repetate. Aceste aspecte fac parte din cercetările în curs

Valoarea estimată a materialului lemnos

Conform evaluărilor preliminare realizate în regim silvic, volumul de aproximativ 80 de metri cubi ar avea o valoare de referință de aproape 400 de milioane de lei vechi. Valoarea finală a eventualului prejudiciu urmează să fie stabilită oficial în cadrul anchetei.

Ancheta este în desfășurare

Analiza cioatelor indica perioade diferite de tăiere, unele recente, altele mai vechi. Autoritățile competente urmează să stabilească, pe baza probelor, perioada în care lemnul a fost sustras și valoarea acestuia.În prezent, cazul se află în atenția organelor de cercetare penală.