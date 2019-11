În data de 21.11.2019, la ora 23:30, un echipaj de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian a oprit în trafic, pe DN 2F, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din comuna Izvoru Berheciului, care se afla sub influenţa alcoolului.

În urma testării acestuia, aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei iar poliţiştii i-au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 21.11.2019, la ora 18:00, un echipaj de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacău a oprit în trafic, pe strada Mihai Viteazu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, care se afla sub influenţa alcoolului.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei iar poliţiştii i-au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.