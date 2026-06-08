Au început lucrările pentru introducerea gazelor naturale în comuna Mănăstirea Cașin. Primul transport de conducte a ajuns pe șantier

Proiectul de introducere a gazelor naturale în comuna Mănăstirea Cașin a intrat în faza de execuție, după emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor și sosirea primului transport de conducte necesare investiției.

Potrivit primarului comunei, George-Adrian Bucur, în perioada următoare vor debuta lucrările la aducțiunea de gaze pe traseul Onești – Cașin – Mănăstirea Cașin, o investiție considerată una dintre cele mai importante pentru dezvoltarea localității.

„Astăzi a ajuns primul transport de conductă pentru proiectul de gaze naturale, iar Ordinul de Începere a lucrărilor a fost emis. După ani de așteptare și multă muncă administrativă, unul dintre cele mai importante proiecte ale comunei intră în etapa de execuție”, a declarat edilul.

Acesta a subliniat că proiectul trece astfel de la faza de documentație și avizare la cea de implementare efectivă în teren.

„De astăzi, gazele naturale nu mai sunt doar un proiect pe hârtie, ci o investiție care începe să prindă contur în teren”, a transmis primarul George-Adrian Bucur.

Introducerea rețelei de gaze naturale este așteptată de locuitorii comunei de mai mulți ani și este considerată un pas important pentru creșterea atractivității zonei, dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor de trai.