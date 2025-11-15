Au început lucrările la proiectul major de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în Moinești

Lucrările aferente contractului CL03 – Lot 1, parte a proiectului amplu de Extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în județul Bacău, au demarat oficial în municipiul Moinești. Investiția reprezintă una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii de utilități din ultimii ani.

Primarul municipiului, Valentin Vieru, a transmis un mesaj către locuitori, subliniind importanța acestui proiect pentru dezvoltarea orașului:

„Este o investiție esențială pentru viitorul municipiului nostru. Știu că lucrările pot aduce temporar disconfort, însă beneficiile pe termen lung — apă de calitate, rețele moderne și servicii publice la standarde europene — vor fi resimțite de întreaga comunitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat în realizarea acestor proiecte importante pentru Moinești.”

🔧 Lucrări prevăzute pentru sistemul de alimentare cu apă:

Reabilitarea aducțiunilor: 5.778 m

Extinderea rețelei de apă: 21.375 m

Reabilitarea rețelei de apă: 27.581 m

Montarea a 462 de hidranți subterani

Realizarea și reabilitarea a 2.119 branșamente

🟤 Lucrări pentru sistemul de canalizare:

Extinderea rețelei de canalizare: 17.944 m

Executarea a 950 de racorduri

Construirea a 659 de cămine de vizitare

Beneficiile investiției:

✔️ îmbunătățirea calității apei potabile

✔️ modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare

✔️ conformarea la directivele europene privind apa potabilă și epurarea apelor uzate

✔️ creșterea calității vieții în Moinești

Proiectul are o valoare totală estimată la aproximativ 630 de milioane de euro și este cofinanțat din Fondul de Coeziune (POIM 2014–2020 – Etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională (Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 – Etapa II).

Autoritățile locale fac apel la înțelegerea cetățenilor pe durata desfășurării lucrărilor și promit o infrastructură modernă, adaptată nevoilor unui municipiu în dezvoltare.