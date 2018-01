Poliţiştii din Moineşti au identificat un bărbat de 36 de ani, din comuna Ardeoani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizaţi de către un bărbat de 54 de ani, din Moineşti, cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras bunuri în valoare de 1000 lei, din beciul locuinţei aflată în comuna Ardeoani. În urma activităţilor specifice efectuate, polițiștii au reușit depistarea și identificarea unui bărbat de 36 de ani, din comuna Ardeoani, bănuit de comiterea faptei. Bunurile sustrase, respectiv o motocositoare, două butoaie de vin a câte 50 litri şi alte unelte gospodăreşti au fost predate părții vătămate, prejudiciul fiind recuperat în totalitate. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 19 SHARES Share Tweet

