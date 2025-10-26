Atmosferă irespirabilă în Bacău

Într-o dimineaţă în zona Milcov – Carrefour aerul era de nerespirat. Un miros urât, care amintea de vremurile Combinatului Chimic.

Şi nu e prima dată în istoria recentă când se întâmplă. Să aibă cumva legătură cu ştirile că dl Ioan Niculae doreşte să reînceapă producţia la o secţie din Amurco (fost Sofert, fost Cich)? Garda de Mediu ce spune?

Înainte de 1989 am trăit un coşmar. Dacă acum contează şi viaţa unui liliac, a unui gândăcel (şi nu, nu am nimic împotrivă) care stopează ori deviază autostrăzi, vieţile noaste, ale copiilor şi nepoţilor noştri valorează mai puţin?

Mulţumesc. Sanda P.

