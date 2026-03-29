Atletism: Mihail Merlușcă (SCM Bacău), vice-campion al României U13 la triatlon!

Fiul Mihaelei Melinte a totalizat 985 de puncte, cucerind argintul la Naționalele de Sală derulate în weekend, la București

Te naști campion sau devii campion? Hai să spunem că dacă te naști dintr-un campion ai șanse bune să devii, la rândul tău, unul. O demonstrează și, încă din plin, cei doi copii ai fostei campioane mondiale și europene la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte.

Anul trecut, Maria Merlușcă, fiica lui „Meli”, s-a evidențiat la Naționalele de înot pentru junioare 2, cucerind nu mai puțin de cinci medalii. Acum, pe urmele mamei calcă și fratele Mariei, Mihail Merlușcă. Legitimat recent la secția de atletism a SCM Bacău, Mihail, care este antrenat deopotrivă de mama sa și de Aura Balaban, s-a remarcat la prima sa competiție majoră, adjudecându-și, în weekend, la București, titlul de vice-campion al României U13 la triatlon Indoor.

Născut în 2014, Mihail Merlușcă, care a ales de curând atletismul după ce a cochetat cu fotbalul și cu săriturile în apă, a totalizat 985 de puncte la Naționalele derulate în Sala de Atletism „Ioan Soter” din Capitală, rezultatele sale fiind: 9,32 secunde la 60 metri, 4,34 m la lungime și 9,31m la greutate. Pentru Mihaela Melinte, reușita lui Mihail a fost ca o rază de soare în acest sfârșit de săptămână plumburiu, în condițiile în care, exact în ziua în care a împlinit vârsta de 51 de ani, fosta campioană mondială și-a pierdut mama:

„O tristețe fără seamăn, vă dați seama. Din acest motiv nici nu am putut să-l însoțesc pe Mihail la București. Totodată, am preferat să nu-i spun de dispariția bunicii sale pentru a-l menaja. În ciuda precauțiilor noastre, el a aflat totuși, însă a reușit să treacă peste acest șoc emoțional, concurând foarte bine la primul său Campionat Național”. Adevărat spirit de campion.