Atletism/ CN Seniori și U23: SCM Bacău, mereu în top

Adnana Vrînceanu, Alessia Burcă (cu barem realizat pentru Europenele U18 din Italia) și Amelia Negulescu, atlete antrenate de Cristi Nemțeanu, au urcat pe podium la categorii superioare de vârstă, la fel cum a făcut-o și Raul Filimon, sportivul pregătit de Mihaela Melinte participând cu dublu succes (argint la Tineret și bronz la Seniori), la aruncarea greutății de 7,26 kg

SCM Bacău continuă să fie în primele rânduri. Arzând etapele. Și obținând, grație atleților săi, medalii naționale la categorii superioare de vârstă. Weekendul trecut, la finala Campionatelor Naționale de sală pentru Seniori și Tineret U23 de la București, Adnana Vrînceanu, Alessia Burcă, Amelia Negulescu și Raul Filimon au avut un rol de prim-plan. Cele trei atlete, toate pregătite de Cristi Nemțeanu, au reușit, vorba antrenorului lor, „șapte dintr-o lovitură”.

Astfel, Adnana Vrînceanu s-a laureat campioană națională la Tineret și vicecampioană la Senioare în proba de 200 metri, pentru ca la 60 m să cucerească argintul la Tineret și bronzul la Senioare. Colega sa, Alessia Burcă, în ciuda faptului că este junioară 2, a ocupat locul al treilea la Tineret în două probe: la 400 m și la 800 m.

Cu precizarea- foarte importantă- că Alessia și-a făcut baremul de participare la Campionatele Europene Under 18 din Italia la proba de 800 m. În fine, la rândul său junioară 2, Amelia Negulescu a urcat pe treapta a treia a podiumului la Tineret în proba de triplusalt.

Pe podiumul Naționalelor Indoor s-a regăsit și Raul Filimon. Deși a participat la aruncarea greutății de 7,26 kg (în condițiile în care el este specializat pe greutatea de 6 kilograme), atletul antrenat de Mihaela Melinte a reușit un record personal de 16,95 m, care i-a adus titlul de vicecampion al României la Tineret U23 și bronzul în întrecerea Seniorilor. Reamintim că la 6 kg, Raul Filimon deține un PB de 18,94, care-i asigură participarea la Mondialele Under 20 programate în vară, în Statele Unite ale Americii.