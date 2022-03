O nouă medalie în contul atletului CSM Bacău, Martin Benchea Joca. A 168-a din carieră. Sau, după cum afirmă cu umor veteranul atletismului băcăuan: „Am încheiat 2021 obținând la Cluj medalia cu numărul o sută plus anii pe care îi aveam atunci, adică 67. Acum, la București, având în vedere că, între timp, am împlinit vârsta de 68 de ani, am cucerit medalia o sută, cifră la care se adaugă anii mei”. Cea de-a 168-a medalie a avut strălucuri de argint, fiind adjudecată de Benchea Joca în proba de 3000 metri la Naționalele Masters Indoor, categoria +65 ani, desfășurate weekendul trecut, la București. Timpul? „Unul nu prea grozav, având în vedere că nu sunt adeptul alergării în sală: 17 minute și trei secunde”, spune „Forrest Gump al Bacăului”, care se pregătește pentru Naționalele Masters de Cros de luna viitoare, de la Pitești.

