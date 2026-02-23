Atletism/ CN Indoor U18: Băcăuanii Amelia Negulescu, Alessia Burcă și David Sârbu, titluri naționale

Cele două sportive antrenate de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău s-au laureat campioanele României la triplusalt, respectiv 800 m, ambele cu recorduri personale, în timp ce atletul pregătit de Mariana Sârbu la CSȘ/ SCM a devenit vice-campion la triplusalt cu cea mai bună săritură a carierei

Evoluție excelentă a atleților băcăuani Amelia Ioana Negulescu, Alessia Ioana Burcă și David Mihai Sârbu la finala Campionatului Național Indoor Under 18 derulată în weekend, la București. Încununată nu doar cu recorduri personale, ci și cu titluri naționale.

Astfel, Amelia Ioana Negulescu și Alessia Ioana Burcă, ambele pregătite de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău, s-au laureat campioane ale României la categoria lor de vârstă.

Amelia a cucerit aurul la triplusalt, cu un Personal Best de 12,31 metri ce echivalează cu biletul de participare la Campionatele Europene, în condițiile în care baremul pentru CE U18 este de 12,20m. Alessia a urcat, la rândul său, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, câștigând cursa de 800 m, de asemenea cu un record personal: 2:14,74.

„Un rezultat de 2:14 în sală înseamnă cam 2:12 în aer liber, adică îndeplinirea baremului pentru Europene. Sunt foarte mulțumit de comportamentul Ameliei și al Alessiei având în vedere locul ocupat, dar în special rezultatele obținute”, a subliniat antrenorul celor două campioane băcăuane, Cristi Nemțeanu.

Dacă la primul său concurs din 2026- etapa a doua a Campionatului Național Indoor U18, U20, U23 și Seniori de la București- David Sârbu reușea să-și îmbunătățească recordul personal la triplusalt cu 42 de centimetri, sâmbătă, la finala CN U18, băcăuanul pregătit de Mariana Sârbu la CSȘ SCM Bacău și-a forțat din nou limitele.

Adăugând alți 19 cm săriturii sale ce l-a propulsat pe locul 2, la nouă centimetri de prima treaptă a podiumului, ocupată de dinamovistul Lixandru. Reușita lui David, proaspăt vice-campion de sală U18 al României este cu atât mai notabilă cu cât depășește cu 49 de centimetri baremul de participare la Europenel U18 programate în vară, în Italia.