Atletism/ CN de Sală, Seniori și U23: Federica Apostol și Ramona Verman, super-mărțișoare!

Cele două atlete antrenate de Aura Balaban la CSM Bacău au fost protagonistele Naționalelor Indoor, unde au obținut rezultate de top. Proaspătă vice-campioană balcanică la înălțime cu un PB de 1,87m, Fede s-a laureat dublă campioană de Seniori și U23, în timp ce Ramona a reușit săritura carierei la lungime, 6,69m, care a propulsat-o pe primul loc la Tineret și pe poziția secundă la Senioare

E primăvară cu adevărat pentru atletele băcăuane Federica Apostol și Ramona Verman. O spune calendarul, începe să o arate și vremea, dar, înainte de toate, o indică rezultatele obținute de cele două sportive antrenate de Aura Balaban la CSM Bacău cu ocazia Campionatelor Naționale de Sală pentru Seniori și U23 derulate în weekend, la București. Super-mărțișoare pentru cele două sportive de 22 de ani! Super-mărțișoare venite chiar de… Mărțișor, duminică, în prima zi de primăvară.

La scurt timp după ce a câștigat, la Belgrad, titlul de vice-campioană balcanică la săritura înălțime cu un record personal de 1,87 metri, Federica Apostol a ținut capul de afiș și la Naționalele Indoor din sala de atletism „Ioan Soter”. Cu o săritura de 1,85 m, Fede s-a laureat dublă campioană națională, de Seniori și de Tineret.

Iar reușita este cu atât mai notabilă cu cât în zilele premergătoare concursului, atleta băcăuană a avut 40 de grade febră! Prietena și colega de echipă a Federicăi, Ramona Verman a ținut, la rândul său, steagul sus. Reușind, în proba de lungime a Naționalelor Indoor de la București, cea mai bună săritură a întregii cariere: 6,69 metri. Un rezultat care i-a adus campioanei Europei U23 aurul național la Tineret și argintul la Senioare.

Cu precizarea că, la Senioare, diferența dintre aur și argint a fost de numai… un centimetru, în condițiile în care primul loc a revenit, cu 6,70, principalei favorite, Alina Rotaru Kottman.

Performanța-mărțișor a fost izbutită de Ramona cu doar două zile înainte de împlinirea vârstei de 22 de ani, așa că poate fi privită și ca un cadou pe care campioana noastră și l-a făcut în devans. „Sunt rezultate deosebite obținute de fete deosebite”, a declarat Aura Balaban, o antrenoare… deosebită. E primăvară!