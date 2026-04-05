Athletic Park din Bacău va fi inaugurat pe 2 mai, în prezența campioanei olimpice Constantina Diță

Noul Athletic Park din municipiul Bacău va fi inaugurat oficial pe 2 mai, de Ziua Națională a Tineretului, în prezența campioanei olimpice la maraton Constantina Diță, a anunțat europarlamentarul Dragoș Benea.

Potrivit acestuia, sportiva a acceptat invitația lansată la Bruxelles, în marja unui eveniment dedicat aniversării a 50 de ani de la primul „10 perfect” obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Cred că va fi un bun prilej de a face, din nou, remarcat un obiectiv sportiv care atrage tot mai mulți băcăuani către mișcare și un stil de viață sănătos”, a transmis Dragoș Benea.

Athletic Park este prezentat drept un concept inovator, rezultat al consultărilor cu sportivi și locuitori ai municipiului. Proiectul a fost realizat printr-un parteneriat între Consiliul Județean Bacău și Primăria municipiului Bacău, care au transformat un teren viran într-o infrastructură sportivă modernă.

Investiția a beneficiat de aproximativ 16 milioane de euro din fonduri europene, fiind considerată de inițiatori o realizare importantă în domeniul reconversiei urbane și al dezvoltării infrastructurii sportive.

Potrivit lui Benea, proiectul reprezintă un exemplu de colaborare administrativă și atragere de fonduri europene, iar noua facilitate sportivă este descrisă ca fiind unică în sud-estul Europei.