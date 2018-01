Polițiștii au depistat un tânăr de 19 de ani, din Comăneşti, care ar fi sustras un autoturism. Din cercetările efectuate a rezultat că, la locuinţa păgubitului de 23 de ani, din Comăneşti au fost în vizită mai mulţi tineri, printre care şi cel de 19 ani. În jurul orei 02.30, la plecarea acestuia, tânărul de 23 de ani a constatat lipsa cheii de reuervă a autoturismului său, constatând totodată că autoturismul lipsea din parcare. Autoturismul a fost depistat de poliţişti pe raza comunei Asău, condus de tânărul de 19 ani. Din verificări, poliţiştii au stabilit că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Autoturismul nu prezenta avarii şi a fost restutuit proprietarului. În cauză se continua cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt în scop de folosinţă şi conducere fără permis. 21 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.