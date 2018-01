Conducerea Asociaţiei “Salvaţi Bătrânii Săuceşti” dă asigurări beneficiarilor căminului şi familiilor acestora că a obţinut toate avizele şi autorizaţiile necesare şi că funcţionează legal.

În 2016, Asociaţia “Salvaţi Bătrânii Săuceşti”, cu sediul în Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 25, a fost sancţionată cu amendă în sumă de 20.000 lei, după ce inspectorii AJPIS au constatat că aceasta furniza servicii sociale tip “cămin de bătrâni” fără licenţă de funcţionare.

Asociaţia, reprezentată de administratorul Luciana Olaru, a cerut în instanţă anularea amenzii, iar Judecătoria Bacău a admis parţial plângerea asociaţiei şi a dispus reducerea cuantumului amenzii de la 20.000 lei la 10.000 lei. Ulterior, Tribunalul Bacău a considerat că se justifică înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertisment.

În prezent, asociaţia funcţionează cu licenţă provizorie pentru serviciul cămin de bătrâni, valabilă pe o perioadă de un an. “Există multă birocraţie şi din acest motiv nu am obţinut la timp aceste autorizaţii. Faptul că am luat o amendă nu este o problemă.

În toate statele occidentale se primesc amenzi şi se contestă aşa cum am făcut şi noi. Am înţeles totuşi de ce am primit amendă şi e normal, pentru că dânşii (inspectorii AJPIS, n.r.) au în atribuţii să facă verificări.

Decizia Tribunalului este corectă şi suntem bucuroşi că am rămas cu avertisment”, precizează Luciana Olaru.