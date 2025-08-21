Asociația germană își retrage sprijinul: ultima campanie de sterilizare gratuită în Bacău

Asociația germană „Wir retten Hunde e.V.”, care din 2019 a finanțat campaniile de sterilizare gratuită pentru câinii din Bacău, își încheie colaborarea cu municipalitatea. Motivul este decizia Primăriei de a transfera gestionarea câinilor de la Adăpostul Public către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM), unde activitatea va fi organizată pe baze comerciale.

Ca urmare, campania programată pe 28 august 2025 va fi ultima de acest tip. Înscrierile pentru sterilizarea gratuită a câinilor cu stăpân se fac la numărul 0234-547.427, de luni până vineri, a anunțat Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân.

În cei șase ani de parteneriat, mii de animale au fost sterilizate gratuit, reducând semnificativ abandonul și numărul câinilor fără stăpân de pe străzi. Retragerea sprijinului afectează atât câinii cu proprietar, cât și pe cei din adăpostul municipal.

„Schimbarea statutului serviciului în unul comercial face imposibilă continuarea colaborării cu partenerii externi. Din acest motiv, asociația germană își oprește implicarea la Bacău”, a explicat Păncescu.

Astfel, campania din august marchează finalul unei perioade de șase ani în care Bacăul a beneficiat de sprijin internațional pentru rezolvarea problemei câinilor comunitari.