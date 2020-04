Cum poveștile importante încep cu „a fost odată”, așa începe și povestea Ioanei Bordianu, o asistentă băcăuancă, întoarsă, duminică, din infernul din Lombardia, acolo unde pentru trei săptămâni a fost voluntară în spitalele italiene în lupta cu inamicul invizibil COVID-19.

Și pentru că am pomenit de poveste, din punctul meu de vedere aceasta a început în prima parte a anilor ’80, atunci când putem spune că am „copilărit” împreună, deși eram adolescenți. Oana, pentru că așa îi spuneam în gașcă, era o tipă foarte realistă și care știa ce voia. Era directă și iubea adevărul și oamenii. Și o să vedeți și de ce. La Revoluție, când mulți se ascundeau în casă de teamă, Oana a plecat la București să ajute răniții. Anii au trecut, Oana s-a căsătorit și a plecat în Italia. Ne-am revăzut după mulți ani când și-a adus copiii la dansuri. Oana îi aștepta să iasă de la ore și învăța în sala de așteptare.

Venise din Italia și se reorienta profesional. Urma cursurile unei postliceale sanitare. Și uite așa, Oana a ajuns asistentă medicală în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde lucrează și în prezent. Cam asta ar fi povestea pe scurt, numai că, din cauza loviturii pe care a adus-o la nivel mondial pandemia de coronavirus, putem scrie un nou capitol, poate cel mai important de până acum. Italia a avut nevoie de ajutor în urma loviturii năpraznice și nemiloase a vicleanului coronavirus. Toată lumea a sărit în ajutorul Italiei iar România a trimis mai mulți voluntari, medici și asistente medicale pentru a sprijini lupta cu virusul ucigaș.

Delegația României, din care a făcut parte și băcăuanca Ioana Bordianu, a plecat în Italia pe 7 aprilie, chiar de Ziua Mondială a Sănătății, și s-a întors acasă după două săptămâni și jumătate. Echipa medicală, care a fost adusă acasă cu un avion militar sâmbătă dimineață (25 aprilie-n.r.), a fost întâmpinată de premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru și secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.

A primit confirmarea și a plecat

„Eu am participat acum doi ani la un congres SRATI, Societatea Română de ATI, la Sinaia. De curând, de când cu criza de coronavirus, am intrat la secția COVID. Când am ieșit din tură, în izolare, am găsit un email de la președintele Congresului prin care ne anunța că Italia ne solicită ajutorul, și dacă sunt medici și asistente de ATI care vor să meargă voluntari, să-i răspundă”, a povestit Ioana Bordianu. Cum locuise 20 de ani în Italia, o țară pe care o iubește și i-a oferit foarte multe, nu a stat prea mult pe gânduri și și-a exprimat disponibilitatea.

A primit imediat confirmarea și a doua zi dimineață, la ora 4.00, Ioana Bordianu, împreună cu dr. Nina Anghel de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești au fost transportate la București cu o mașină SMURD. „La aeroport era prezentă și presa, lucru care m-a pus în dificultate, pentru că eu nu am spus mamei mele și sorei mele. Nu am vrut să știe nimeni. Bine, știau soțul și fiica mea. Fiul meu este la Londra asistent medical. Am zis că dacă tot sunt la COVID în Bacău, tot aia e. Așa că atunci când am văzut televiziunea, a trebuit să-mi sun mama și sora, să afle de la mine, nu de la televizor”, a continuat Ioana Bordianu. Avionul militar a dus echipa medicală românească la Milano, iar de acolo au mers în localitatea Lecco, Lombardia, practic zona cea mai greu încercată de pandemie. „Spitalul COVID din Lecco este un spital care are 25 de ani și foarte bine pus la punct. Dar și ei au fost luați prin surprindere. Cei de acolo ne-au primit foarte bine.

Lumea a fost impresionată maxim, lucru la care nu m-am așteptat”, a mai spus asistenta băcăuancă, precizând că acolo au stat la un hotel și că au avut la dispoziție, asigurat mijloc de transport, pentru că acolo nu merge nimeni pe jos în această perioadă. „A fost o experiență fantastică. Am avut mult de învățat, pentru că ei s-au lovit de mai mult timp decât noi de această problemă și tot au îmbunătățit modul în care au acționat. Ceea ce este foarte bine pentru noi, pentru că noi suntem un pic în urmă și avem timp să luăm măsurile necesare, să nu se întâmple ca la ei”, a precizat Ioana Bordianu care a menționat că situația din Lombardia s-a mai stabilizat, dar, colegii italieni i-au povestit că au fost situații în care au fost nevoiți să aleagă cine să trăiască și cine să moară.

„La mulți ani!”. Astăzi de ziua ei…

Cu siguranță experiența italiană este un mare câștig pentru asistenta noastră, dar și pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău acolo unde Ioana reîncepe lucrul chiar de astăzi. Sigur, toată lumea se va întreba că dacă a venit din Italia echipa medicală nu ar trebui să stea în carantină. Nici nu se pune problema pentru că toți ce 15 membri ai echipei au fost testați și sunt negativi. „Trebuie subliniat că, și toți colegii mei trebuie să știe, dacă tu aplici niște norme de siguranță, și dacă ai grijă la cum te îmbraci, cum te dezbraci și la ce dispozitive de protecție folosești, se poate să ne apărăm pe noi și pe alții”, a mai declarat Ioana Bordianu, care abia aștepta să se întoarcă între colegii ei de la SJU Bacău. Mai mult decât atât, astăzi este ziua de naștere a Ioanei Bordianu, care va „petrece” la muncă cu colegii, dar și acasă cu soțul și fiica. Așa că nu pierdem ocazia sa-i spunem un călduros „La Mulți Ani !” Ioanei și să-i dorim exact ceea ce oferă și ea oamenilor: Sănătate!