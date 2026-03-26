Artista băcăuancă Vasilica Tătaru s-a alăturat unei campanii umanitare

Peste 2 tone de alimente, donate pentru copiii din cazuri sociale din județul Bacău

Solidaritatea băcăuanilor s-a făcut din nou simțită în cadrul Colectei Naționale de Alimente, desfășurate în Auchan Bacău, unde generozitatea comunității a dus la strângerea a peste două tone de produse alimentare, în valoare de peste 13.000 de lei.

Acțiunea, care s-a derulat între 20 si 22 martie, a fost posibilă datorită implicării Asociația Copii cu Aripi Frânte, care, împreună cu voluntarii dedicați și cu sprijinul îndrăgitei soliste de muzică populară Vasilica Tătaru, a reușit să mobilizeze comunitatea locală într-un demers umanitar de amploare.

„Implicarea mea în această campanie s-a datorat, din nou, Asociației „Copii cu Aripi Frânte”, din Bacău, solicitată fiind de dl. Apostol. N-am făcut nimic singură, ci împreună! Felicitări voluntarilor, Oamenilor care au stat ceasuri întregi la întrarea în magazine, întinzând câte o pungă fiecărui cetățean care venea la cumpărături, rugând pe fiecare, în măsura posibilității, sa ofere un produs celor mai puțin avuți, chiar dacă asta însemna și o singură napolitană. Mărturisesc, personal am constatat priviri grăitoare, în lipsa răspunsului la salut a unora dintre trecători… ca și atunci, zâmbesc și acum și adaug că „viața are felul ei de a ne întoarce pașii pe unde am trecut”, cu aplecare sau cu indiferență. Fiecare își cunoaște labirintul inimii. Îi iubesc pe oamenii în vârstă și pe cei tineri adolescenți, au fost cei mai generoși! Bucurii infinit și răsplată celor care si-au lăsat mărturie a felului în care au ales să fie sublimi, cu inima deschisă. Iubirea de semeni există, iar băcăuanii s-au dovedit a fi foarte generoși! OMENIA s-a bucurat de succes în această campanie! În așteptarea sărbătorilor Învierii lui Hristos, vă doresc bucurie adâncă și ocrotire divină tuturor! Mulțumim Deșteptarea, pentru mediatizarea și a acestor inițiative, sunteți admirabili ca totdeauna!”, a declarat artista Vasilica Tătaru.

Băcăuanii au răspuns pozitiv apelului lansat de organizatori și au donat cu inima deschisă, fiecare contribuție transformându-se într-un sprijin real pentru copiii și familiile aflate în dificultate.

„Fiecare donație a însemnat o șansă în plus pentru copiii și familiile aflate în nevoie. Ne bucurăm că, împreună, am reușit să aducem speranță acolo unde este cea mai mare nevoie”, au transmis reprezentanții asociației.

Alimentele colectate vor ajunge în perioada următoare la copiii proveniți din medii vulnerabile din județul Bacău, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai ale acestora.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați – donatori, voluntari și parteneri – subliniind că astfel de inițiative demonstrează puterea comunității atunci când oamenii aleg să fie solidari.

Acțiunea face parte din cadrul programului național de sprijin pentru persoanele vulnerabile, desfășurat sub egida Banca pentru Alimente România, în parteneriat cu mari retaileri.

Împreună, comunitatea din Bacău dovedește că binele se construiește prin implicare și solidaritate.