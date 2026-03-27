Aromat Însiropat – 4 ani de deserturi care arată bine și se țin minte prin gust

Cofetăria Aromat Însiropat din Bacău marchează 4 ani de activitate, construind pas cu pas un loc în care deserturile sunt făcute cu atenție la detalii, echilibru și respect pentru gust.

Fondată de Ana-Luiza Ureche, Aromat Însiropat a pornit din dorința simplă de a face prăjituri „așa cum trebuie”: cu ingrediente curate și fără compromisuri care să afecteze experiența finală.

Într-o piață în care de multe ori accentul cade pe aspect sau pe produse standardizate, Aromat Însiropat merge într-o direcție diferită: deserturi echilibrate, nu excesiv de dulci, și produse realizate integral în laborator propriu, de la zero.

Pe lângă cofetărie, locul include și o zonă dedicată produselor de panificație realizate lent, cu maia naturală, respectând procese care pun accent pe gust și calitate.

Cu ocazia aniversării de 4 ani, cofetăria a organizat un eveniment deschis publicului, în care invitații au putut descoperi mai multe direcții ale conceptului:

– degustare de candy bar pentru evenimente

– pâine artizanală cu maia

– și o serie de colaborări locale atent alese

La eveniment au fost prezenți și parteneri locali precum Asignature Coffee & Wine, Greek Agora Georgios și Dulcetica Mamei, care au completat experiența degustării.

„Credem în ideea de comunitate și în colaborări care aduc valoare reală. Atunci când fiecare vine cu ceea ce face bine, rezultatul este o experiență mai completă pentru oameni. Pentru noi, nu este doar despre cum arată un desert, ci despre ce rămâne după ce îl mănânci. Ne dorim ca oamenii să plece cu un gust bun și să revină pentru asta”, a spus Ana-Luiza Ureche.

Aromat Însiropat își propune să rămână un reper local pentru calitate și consecvență, dezvoltând produse care pun gustul pe primul loc și construind, în același timp, o comunitate în jurul acestor valori.