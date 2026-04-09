Aproximativ 300 de polițiști vor acționa zilnic pentru siguranța cetățenilor în perioada Paștelui

Structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi mobilizate în perioada 10–13 aprilie pentru asigurarea unui climat de siguranță publică în județul Bacău, cu prilejul sărbătorii ortodoxe a Învierii Domnului.

Potrivit autorităților, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor acționa, alături de celelalte structuri teritoriale ale MAI, pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe durata minivacanței de Paște. În medie, aproximativ 300 de polițiști din structurile operative vor fi zilnic în teren.

Principalele misiuni ale acestora vizează menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea faptelor antisociale, intervenția rapidă în situații de urgență și fluidizarea traficului rutier, în special în apropierea lăcașurilor de cult.

În paralel, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău vor asigura ordinea publică la evenimentele desfășurate în spațiul public. În noaptea de Înviere, aceștia vor fi prezenți în zona lăcașurilor de cult din municipiul Bacău și din orașele Onești, Moinești, Comănești, Dărmănești, Târgu-Ocna, Slănic Moldova și Buhuși, pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru siguranța credincioșilor.

De asemenea, jandarmii vor avea o prezență activă în zona montană, în special pe traseele turistice și în zonele de agrement din aria de responsabilitate a posturilor din Slănic Moldova și Târgu-Ocna, unde vor desfășura misiuni preventive și de informare a turiștilor.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău va participa, la rândul său, la misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice. În noaptea de Înviere, jandarmii grupării vor asigura măsuri de ordine la 14 lăcașuri de cult din municipiul Bacău și la alte 13 din județele Galați, Neamț, Vrancea și Botoșani.

Totodată, peste 90 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, acordarea primului ajutor medical, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în dificultate. Pentru prevenirea incidentelor, pompierii vor desfășura misiuni de recunoaștere și patrulare în zonele aglomerate și în apropierea lăcașurilor de cult.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să acorde atenție copiilor în zonele aglomerate, să manifeste prudență în utilizarea lumânărilor aprinse și să respecte indicațiile forțelor de ordine privind circulația și parcarea autovehiculelor. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent, să respecte limitele legale de viteză și să evite consumul de alcool înainte de a se urca la volan.

Reprezentanții MAI îi îndeamnă pe cetățeni să adopte un comportament preventiv și să sesizeze orice situație suspectă, apelând la cel mai apropiat echipaj al forțelor de ordine sau la numărul unic de urgență 112.

Structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate pe întreaga durată a minivacanței pentru a interveni în sprijinul comunității și pentru ca sărbătorile pascale să se desfășoare în siguranță.