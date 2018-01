Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au confiscat aproape 16.000 de țigarete de contrabandă de la un prahovean de 36 de ani, depistat în trafic pe Dn 2. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacău au depistat şi identificat un bărbat de36 de ani, din județul Prahova, care transporta cu un autoturism aproximativ 16.000 de ţigarete netimbrate. Țigaretele au fost ridicate în vederea confiscării, precum şi suma de 50 de euro şi 4594 de lei, identificată asupra bărbatului.

Față de bărbatul de 36 de ani poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au luat măsura reținerii, iar ulterior va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete.

