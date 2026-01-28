Anvelopele de iarnă și „mitul” interzicerii celor all season: ce spune legea, de fapt

În contextul unei ierni marcate de episoade repetate de ninsori abundente în mai multe regiuni ale țării, Registrul Auto Român (RAR) a revenit cu o serie de clarificări menite să combată confuziile apărute în spațiul public privind utilizarea anvelopelor de iarnă. Mai exact, instituția atrage atenția că o parte dintre informațiile vehiculate recent sunt eronate și pot induce în eroare conducătorii auto.

Anvelopele „all season” nu sunt interzise

RAR subliniază clar că anvelopele comercializate sub denumirea de „all season” nu sunt interzise, atât timp cât acestea sunt marcate corespunzător pentru utilizarea pe noroi și zăpadă. Denumirea „all season” este una strict comercială și nu are un corespondent juridic în legislația rutieră din România.

Cu alte cuvinte, legea nu sancționează tipul de marketing al anvelopei, ci marcajul efectiv inscripționat pe aceasta.

Ce prevede Codul rutier

Potrivit Codului rutier (OUG nr. 195/2002), reprezintă contravenție:

„conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă”.

Un aspect esențial este faptul că legislația nu stabilește o dată calendaristică fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă. Obligația apare exclusiv în funcție de condițiile de drum, nu de sezonul din calendar. Astfel, dacă nu există zăpadă, gheață sau polei pe carosabil, utilizarea anvelopelor de vară nu este sancționată.

Ce înseamnă, legal, „anvelopă de iarnă”

Codul rutier nu definește în mod direct caracteristicile tehnice ale anvelopelor de iarnă, acestea fiind stabilite prin reglementări europene. Conform Regulamentului Comisiei Economice Europene nr. 54/2008, sunt considerate anvelope de iarnă cele care poartă unul dintre următoarele marcaje:

M+S

M.S.

MS

M & S

Explicația este simplă:

„M” provine de la mud (noroi),

„S” provine de la snow (zăpadă).

RAR precizează explicit că orice anvelopă care poartă aceste marcaje îndeplinește condițiile legale, indiferent dacă este promovată ca anvelopă de iarnă sau „all season”.

Când apar sancțiunile

Atâta timp cât un autovehicul este echipat cu anvelope marcate M+S (sub orice formă echivalentă) și circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, nu există riscul de amendă.

În schimb, conducătorii auto care ignoră această obligație și circulă în condiții de iarnă cu anvelope necorespunzătoare riscă sancțiuni consistente. Amenzile se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni, fiind cuprinse între 1.822,5 lei și 4.050 lei, corespunzător unui număr de 9 până la 20 de puncte-amendă.

Concluzie

Mesajul transmis de RAR este unul cât se poate de clar: nu denumirea comercială contează, ci marcajul anvelopei. Zvonurile privind interzicerea anvelopelor „all season” nu au niciun fundament legal. Atunci când condițiile meteo o impun, singura obligație a șoferilor este să se asigure că anvelopele utilizate sunt marcate M+S, indiferent de modul în care acestea sunt promovate pe piață.

Într-o iarnă imprevizibilă, respectarea acestor reguli nu ține doar de evitarea amenzilor, ci și de siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.