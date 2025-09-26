ANSVSA schimbă strategia de gestionare a câinilor fără stăpân: Prioritate va avea sterilizarea, nu capturarea

Demersurile activiștilor pentru protecția animalelor, precum și poziția publică susținută în Parlament de deputatul clujean Tasica Simu, au determinat o schimbare importantă la nivel național. ANSVSA a transmis Consiliilor Județene, prin vocea președintelui său, Alexandru Bociu, că programele de gestionare a câinilor fără stăpân trebuie să se concentreze pe combaterea cauzei primare: limitarea abandonului prin sterilizarea câinilor cu stăpân din gospodării.

Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, salută această schimbare.

„Am ani de zile de când strig că soluția nu este capturarea și uciderea câinilor, ci sterilizarea. Trebuie acționat la cauză, nu la efect. Gata cu hinghereala pe bani publici și uciderea câinilor, când se știe că din curțile oamenilor apar noi și noi generații de câini. În 2025, domnul președinte al ANSVSA îmi dă dreptate. ANSVSA schimbă strategia!”, a declarat Păncescu.

Noua abordare urmărește reducerea efectivă a numărului de câini fără stăpân prin măsuri preventive și responsabilizarea proprietarilor de animale, marcând o etapă importantă în politica de protecție a animalelor la nivel național.