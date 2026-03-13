Ansamblul Folcloric Valea Muntelui din Dărmănești, duce tradiția mai departe

Ansamblul Folcloric Valea Muntelui a luat naștere în luna octombrie 2025, la inițiativa domnilor profesori Ionuț și Bogdan Ailioaie și a elevilor Liceului Tehnologic Dărmănești. Cu o dezvoltare constantă, Ansamblul a ajuns în momentul de față să numere 130 de interpreți, toți fiind elevi ai Liceului Tehnologic Dărmănești și ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Dărmănești.

„Ne întâlnim periodic în cele două săli de sport ale școlilor, unde împreună cu instructorii de dans „Ionică” și „Ștefănuț” învățăm pas cu pas dansuri tradiționale ale zonei noastre”, spun elevii din Ansamblul Folcloric Valea Muntelui.

Dar cine este „Ionică”? Mai bine îl lăsăm să se prezinte singur…

„Sunt Ionuț sau „Ionică”, angajat la Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”. Dragostea și pasiunea pentru dans o am de la vârsta de 5 ani, chiar dacă până la vârsta de 19 ani am practicat alte sporturi. La facultate s-a înființat ansamblul de dansuri populare al facultății, acolo întâlnindu-l pe același om pe care l-am întâlnit în clasa a IV-a, când am practicat dans sportiv la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești. La facultate, coregraful a știut să aprindă în mine scânteia față de dansul popular, și observând cât este de frumos, l-am dus mai departe până în ziua de azi. Cunoscând scena prin Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, am vrut să le transmit copiilor și tinerilor din Dărmănești trăirea, patima, dragostea și aceleași sentimente frumoase pe care le-am avut eu pe scenă, în fața publicului.”

Realizări

Ansamblul a participat pentru prima dată în fața unui public la evenimentul „Poveste de Crăciun – ediția a II-a” organizată de Liceul Tehnologic Dărmănești, în luna decembrie 2025. Chiar dacă au avut emoții, au reușit să ducă la capăt momentul pregătit, bucurându-se de aplauzele care le-au oferit speranță și încredere că ceea ce fac, fac bine.

„În data de 8 martie 2026, am organizat „Lansarea Oficială a Ansamblului Folcloric Valea Muntelui” – primul nostru eveniment cu ajutorul căruia am reușit să ne facem văzuți la nivel larg. Cu sprijinul Primăriei Orașului Dărmănești, al domnului primar Toma Constantin, al domnului viceprimar Cosmin Paerele, al doamnei directoare a Liceului Tehnologic Dărmănești, Asandei Maria, al doamnei director al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Dărmănești, Ionela Cengher, al tuturor părinților și al celor care s-au implicat în organizare, am prezentat în fața publicului o demonstrație a unei lecții deschise, ajungând astfel mai aproape de sufletul celor care respectă și apreciază tradiția”, a precizat Ionuț Ailioaie.

Și drumul merge mai departe

Odată startul lansa, Ansamblul Folcloric Valea Muntelui are deja programate o serie de evenimente la care sunt invitați să participe. Instructorul „Ionică” ne-a dat detalii despre calendarul evenimentelor:

„Urmează ca în luna mai 2026, la invitația organizatorilor, să participăm la Olimpiada Națională de Bandminton, unde ne dorim să transmitem participanților entuziasmul, forța, zâmbetul și dragostea față de dans pe care noi le simțim atunci când dansăm.

Totodată, am fost invitați la „Dance World Fest”, desfășurat la Casa de Cultură a Studenților Iași, pentru a prezenta publicului momente frumoase din zona Bacăului, sub zona Valea Trotușului.”

Cei doi instructor, care au reușit să insufle dragostea față de tradiții în rândul copiilor și tinerilor din Dărmănești, subliniază cu recunoștință:

„Le mulțumim celor care au încredere în noi și ne sprijină! Ne dorim să ajungem departe, să urcăm pe marile scene și să arătăm că Dărmăneștiul este viu și se mândrește cu tineri prețioși.”

„Trăiesc prin dans și îmi doresc să ducem mai departe cel mai frumos dar pe care ni l-a lăsat Dumnezeu – tradiția și să învățăm de astăzi să ne educăm copiii românește.” – Ionuț Ailioaie „Ca dansator și profesor, simt că am o datorie sfântă: să duc mai departe această moștenire și să o așez în sufletele generațiilor tinere. Tradiția nu trebuie păstrată, ci trebuie trăită.” – Bogdan Ailioaie

„Joacă, frate, românește,

Cum jucau bătrânii-n sat,

Că-ntr-un pas de joc se-ascunde

Tot ce-am fost și am lăsat.”

Ansamblul Folcloric Valea Muntelui

Str. Muncii Nr. 11, orașul Dărmănești,

județul Bacău, CP 605300

Tel.: +40 756 838 643

E-mail: ansamblulvaleamuntelui@gmail.com

Linktree: https://linktr.ee/valeamuntelui