ANM: Vreme oscilantă în perioada 9–22 februarie. Episoade de ger și intervale mai calde, cu precipitații frecvente

Regimul termic din perioada 9–22 februarie va fi unul deosebit de oscilant la nivelul întregii țări, cu alternanțe între episoade de vreme rece, local geroasă, și intervale cu temperaturi pozitive ridicate pe timpul zilei, care pot ajunge până la 10 grade Celsius, potrivit prognozei de specialitate publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii anunță că probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în intervalul 13–15 februarie, când acestea se pot manifesta pe arii mai extinse.

Pentru zona Moldovei, începutul intervalului va fi marcat de o vreme deosebit de rece, cu maxime negative și minime ce vor coborî sub pragul gerului în cea mai mare parte a regiunii. Ulterior, valorile termice vor crește treptat, astfel că în jurul datei de 12 februarie vremea va deveni mai caldă decât normalul perioadei, în special în jumătatea sudică a regiunii, unde maximele mediate regional vor atinge 8–10 grade Celsius.

Până în data de 17 februarie, temperaturile vor scădea din nou, cu maxime cuprinse între 0 și 2 grade, după care se va produce o nouă încălzire, până la valori medii de aproximativ 6 grade Celsius.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat, după debutul geros, de o creștere treptată a temperaturilor minime, care vor ajunge în jurul valorii de 0 grade în jurul datei de 14 februarie, urmând apoi o scădere spre un ecart cuprins între -8 și -2 grade Celsius, în jurul datei de 17 februarie. Finalul intervalului va aduce oscilații nocturne între -4 și 0 grade, valori mediate la nivel regional.

ANM precizează că probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse în Moldova va fi mai ridicată în zilele de 14 și 15 februarie, în contextul variațiilor accentuate de temperatură.