Aniversăm (doar) cu bucurie…

Aș vrea să încep cu „La mulți ani, Bacău!”, dar parcă n-am cui să-i spun. Azi e ziua orașului nostru, dar dacă te uiți pe străzi, în piețe sau prin parcuri, ai zice că e o zi oarecare, poate chiar mai mohorâtă decât altele. Nicio fanfară, nicio paradă, nicio scenă, nicio lumină în plus — doar tăcere, praf și promisiuni uitate.

Pe vremuri, Zilele Bacăului erau un prilej de bucurie: concerte, târguri, copii râzând, oameni ieșiți în oraș, un pic de mândrie locală. Acum, autoritățile ne spun senin că „nu sunt bani”. Poate că nu sunt, dar parcă nici chef, nici inimă, nici interes nu mai e. Orașul care dădea cândva tonul Moldovei pare acum adormit, fără vlagă, fără dorința de a-și celebra propriul nume.

Aniversăm, așadar, doar în tăcere și în amintiri. Doar pe hârtie. În realitate, e un zero barat de activitate. Poate la anul ne vom aduce aminte că un oraș nu trăiește doar din taxe și proiecte europene, ci și din suflet, din bucurie, din sentimentul că aparținem de ceva viu.

Până atunci, să ne fie de bine. Sau, mai exact, să ne fie… degeaba.

Cu respect amar,

Un cititor băcăuan

