Angajații Serviciului de Probațiune Bacău, instruiți de ISU/SMURD în acordarea primului ajutor

Serviciul de Probațiune Bacău a găzduit, în perioada 22–29 ianuarie 2026, două sesiuni de informare și instruire în domeniul acordării primului ajutor, desfășurate în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență / SMURD „Maior Constantin Ene” Bacău.

Activitățile au fost dedicate consilierilor de probațiune și au avut ca scop însușirea unor noțiuni esențiale care pot face diferența în situații limită. Participanții au beneficiat atât de informații teoretice, cât și de exerciții practice privind intervenția în cazuri de sufocare, hemoragii, crize de epilepsie, dar și despre modul corect de apelare a numărului unic de urgență 112.

„Astfel de activități de instruire și formare contribuie la dezvoltarea unui mediu mai sigur în cadrul instituției noastre, dar și la formarea simțului civic, întrucât acordarea primului ajutor este o responsabilitate care ne privește pe toți”, a declarat Anna-Maria Popa, consilier de probațiune – relații publice.

Potrivit reprezentanților instituției, instruirea a fost susținută de voluntari ISU/SMURD Bacău, care au oferit explicații clare și demonstrații practice, într-o atmosferă deschisă și constructivă.

„Informațiile primite și componenta practică au fost extrem de utile, fiind prezentate cu profesionalism și într-un mod accesibil tuturor participanților”, a mai precizat Anna-Maria Popa.

Reprezentanții Serviciului de Probațiune Bacău au transmis mulțumiri voluntarilor ISU/SMURD pentru implicare și pentru sprijinul acordat în consolidarea capacității de reacție în situații de urgență, atât la nivel instituțional, cât și comunitar.