În cursul nopţii de duminică, 17 decembrie, spre luni, 18 decembrie 2017, un angajat (şofer) al Direcţiei Spaţii Verzi şi Salubrizare, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, a decedat în Parcul Cancicov. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost descoperit în cursul dimineţii de luni, 18 decembrie, organele abilitate demarând cercetările pentru a stabili cauza şi împrejurările morţii bărbatului în vârstă de 53 de ani. Pe camerele de supraveghere instalate la Teatrul de Vară "Radu Beligan", situat în imediata vecinătate a Parcului Cancicov, bărbatul a fost surprins căzând de două ori din picioare. Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău este în derulare, cauza morţii fiind „traumatism cranio cerebral", conform rezultatului autopsiei, fără alte suspiciuni.

