Analiză | Piața construcțiilor din județul Bacău: creștere a lucrărilor, dar semnale de prudență în sectorul rezidențial

Datele indică o piață a construcțiilor aflată într-o fază mixtă: creștere robustă a lucrărilor executate și a locuințelor finalizate, dar temperare a investițiilor viitoare, reflectată în reducerea autorizațiilor și a locuințelor autorizate. Evoluția din lunile următoare va depinde în mare măsură de costurile de construcție, accesul la finanțare și încrederea populației în investițiile imobiliare.

Piața construcțiilor din județul Bacău a înregistrat o evoluție pozitivă în primele nouă luni ale anului 2025, pe fondul creșterii valorii lucrărilor executate, însă datele privind autorizațiile și locuințele noi indică o temperare a ritmului de dezvoltare în sectorul rezidențial.

Lucrările de construcții, în creștere susținută

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, valoarea lucrărilor de construcții realizate în județ a crescut cu 17,4% față de intervalul similar din 2024. Structura lucrărilor arată o orientare clară către investiții noi: 98,2% din volumul total a fost reprezentat de construcții noi, în creștere față de 97,8% în anul precedent.

Lucrările de reparații capitale au avut o pondere de doar 0,8%, în scădere față de 1,1% în 2024, iar întreținerea și reparațiile curente au reprezentat 1,0%, de asemenea sub nivelul anului anterior. Datele sugerează că dezvoltatorii și beneficiarii au continuat să prioritizeze proiectele noi, în detrimentul modernizărilor sau reabilitărilor.

Autorizațiile de construire: creștere punctuală, dar scădere anuală

În luna noiembrie 2025, administrațiile locale au eliberat 79 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, majoritatea în mediul rural (75,9%), în timp ce mediul urban a concentrat 24,1% din total. Comparativ cu noiembrie 2024, numărul autorizațiilor a crescut cu 21,5%, însă față de luna octombrie 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere, de 2,5%.

Pe ansamblul perioadei 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, au fost eliberate 763 de autorizații, în scădere cu 7,9% față de perioada corespunzătoare din 2024. Tendința indică o diminuare a apetitului investițional în sectorul rezidențial, în pofida unor fluctuații lunare pozitive.

Numărul locuințelor autorizate, în declin accentuat

Evoluția este și mai evidentă în cazul numărului de locuințe autorizate. În noiembrie 2025 au fost autorizate 81 de locuințe, în creștere față de aceeași lună a anului trecut, dar ușor sub nivelul din octombrie 2025.

La nivelul întregii perioade 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, numărul total al locuințelor autorizate a fost de 786, cu 28,2% mai puține decât în intervalul similar din 2024. Aproape 79% dintre acestea se află în mediul rural, confirmând orientarea construcțiilor rezidențiale spre zonele din afara municipiilor.

Locuințele finalizate: avans semnificativ, susținut de populație

În contrast cu scăderea autorizațiilor, numărul locuințelor finalizate și date în folosință a crescut semnificativ. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 au fost terminate 748 de locuințe, cu 281 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024.

Toate locuințele finalizate au fost realizate din surse proprii ale populației, în regie proprie. Nu s-au înregistrat locuințe terminate din fonduri ale persoanelor juridice, subvenții bugetare, programe pentru tineri sau credite ipotecare, ceea ce evidențiază o dependență ridicată a pieței de resursele financiare ale populației.

Stoc important de locuințe în construcție

La 30 septembrie 2025, în județul Bacău se aflau în curs de execuție 2.885 de locuințe, dintre care 2.873 erau finanțate din fondurile populației. Volumul ridicat al lucrărilor aflate în derulare sugerează că, pe termen scurt, activitatea din construcții va rămâne susținută, chiar dacă numărul noilor autorizații este în scădere.