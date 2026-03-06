Analiză: Care sunt companiile cu cele mai mari profituri din județul Bacău

O analiză realizată de platforma Termene.ro arată cum arată clasamentul celor mai profitabile companii din județul Bacău în 2024. În top se regăsesc firme din mai multe sectoare economice, de la construcții și industrie până la producția alimentară și retail, reflectând dinamica mediului de afaceri din regiune.

Pe primul loc în clasament se află Pavăl Holding, entitatea prin care frații Dragoș și Adrian Pavăl controlează rețeaua Dedeman și alte investiții. Compania a raportat în 2024 un profit net de aproximativ 1,65 miliarde de lei, în scădere cu 29% față de anul anterior.

Pe locul al doilea se situează Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, cu un profit net de 1,64 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 6% comparativ cu anul precedent. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 12,3 miliarde de lei, de asemenea în creștere cu 6%.

Constructorii din grupul Umbrărescu ocupă mai multe poziții în clasament. Tehnostrade se află pe locul al treilea, cu un profit net de 417,4 milioane de lei, în creștere cu 20%, la o cifră de afaceri de 4,4 miliarde de lei, în urcare cu 54%.

Pe locul patru se află SA&PE Construct, o altă companie controlată de familia Umbrărescu, cu un profit net de 229,1 milioane de lei în 2024, în creștere cu 237% față de anul anterior. Firma a raportat o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de lei, în creștere cu 77%.

Compania Aerostar, activă în industria aeronautică și de apărare, ocupă locul al cincilea în top, cu un profit net de 95,7 milioane de lei în 2024, în creștere cu 2% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 584 milioane de lei, în urcare cu 15%. Societatea este listată la Bursa de Valori București, iar principalii acționari sunt Iarom (71,52%) și Evergent Investments, fosta SIF Moldova (15,14%).

Producătorul de biscuiți Croco se află pe locul șase, cu un profit net de 85,4 milioane de lei în 2024, în creștere cu 5%, la o cifră de afaceri de 279,5 milioane de lei. Compania este deținută de antreprenorul Damian Mereu.

Pe locul șapte se situează producătorul de carne de pui Agricola International, care a raportat un profit net de 84,2 milioane de lei în 2024, în creștere cu 30% față de anul precedent, la o cifră de afaceri de 806,6 milioane de lei, în creștere cu 4%.

În clasament mai apar companii din grupul Umbrărescu, precum Spedition UMB, pe locul opt, cu un profit net de 81,8 milioane de lei și o cifră de afaceri de 5 miliarde de lei, și UMB Trading Co., pe locul nouă, cu un profit net de 59,8 milioane de lei și o cifră de afaceri de 477,3 milioane de lei.

Topul este completat de producătorul de plasă sudată Intertranscom Impex, controlat de Ioan Teslaru, care a raportat un profit net de 46,6 milioane de lei în 2024, în creștere cu 29%, la o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în urcare cu 20%.