ANAF Antifraudă confiscă peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12 milioane lei, în Bacău

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane de lei, în urma unei serii de controale desfășurate la operatori economici din municipiul Bacău.

Acțiunile de control au vizat societăți comerciale care activează în domeniul comerțului cu bijuterii și metale prețioase și au fost inițiate în baza analizelor de risc fiscal. Verificările au urmărit respectarea legislației privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

Potrivit ANAF, controalele au fost extinse și la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic inițial verificat, după ce inspectorii au constatat deficiențe similare.

În urma verificărilor, au fost identificate nereguli semnificative, printre care evidența deficitară a stocurilor și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități importante de bunuri.

Ca urmare, inspectorii antifraudă au dispus confiscarea a 6.560 de piese din aur, evaluate la aproximativ 12,24 milioane de lei, precum și a 1.989 de piese din argint, în valoare de circa 323.000 de lei.

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.000 de lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Bunurile confiscate au fost predate instituțiilor abilitate, potrivit procedurilor legale.

Reprezentanții ANAF au subliniat că verificările vor continua, în scopul asigurării respectării cadrului legal, protejării intereselor bugetare ale statului și menținerii unui mediu concurențial corect.