Amenzi mai mari din iulie 2026: crește valoarea punctului de amendă odată cu salariul minim

Începând cu 1 iulie 2026, românii vor resimți o schimbare importantă nu doar în veniturile lunare, ci și în nivelul sancțiunilor rutiere. Majorarea salariului minim brut pe economie va atrage automat creșterea valorii punctului de amendă, ceea ce înseamnă amenzi mai mari pentru șoferii care încalcă legislația rutieră.

Potrivit noilor reglementări, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va ajunge la 4.325 de lei lunar. Această modificare are un efect direct asupra sancțiunilor contravenționale din trafic, deoarece, conform Codului rutier, un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut.

Astfel, începând din vară, valoarea unui punct de amendă va crește la 216,25 lei, față de nivelul actual mai redus. Deși diferența poate părea mică la prima vedere, impactul devine semnificativ în cazul abaterilor sancționate cu mai multe puncte.

Cum se calculează amenzile

Amenzile rutiere nu sunt fixe, ci se stabilesc în funcție de numărul de puncte-amendă atribuite fiecărei contravenții. Acestea sunt organizate în cinci clase de sancțiuni, în funcție de gravitatea faptei:

Clasa I : 2–3 puncte-amendă

Clasa a II-a : 4–5 puncte-amendă

Clasa a III-a : 6–8 puncte-amendă

Clasa a IV-a : 9–20 puncte-amendă

Clasa a V-a: 21–100 puncte-amendă (aplicabilă exclusiv persoanelor juridice)

Ce înseamnă concret pentru șoferi

Odată cu noua valoare a punctului de amendă, sancțiunile vor crește proporțional. De exemplu:

o amendă din clasa I va ajunge între aproximativ 432 și 648 lei

o amendă din clasa a II-a va varia între 865 și 1.081 lei

pentru abateri mai grave, din clasa a IV-a, sancțiunile pot depăși 4.300 lei

Această ajustare reflectă mecanismul prin care statul corelează sancțiunile cu evoluția economică, însă pentru conducătorii auto înseamnă un motiv suplimentar de prudență în trafic.

Concluzie

Creșterea salariului minim aduce beneficii evidente pentru angajați, dar vine și cu efecte indirecte mai puțin plăcute, precum majorarea amenzilor rutiere. În acest context, respectarea regulilor de circulație devine nu doar o obligație legală, ci și o modalitate de a evita costuri considerabil mai mari.