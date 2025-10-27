Amenzi de aproape 400.000 de lei pentru nereguli majore în recoltarea trufelor

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a desfășurat, în ultima perioadă, o serie de controale ample pentru verificarea modului în care se respectă legislația privind recoltarea trufelor din pădurile județului.

În urma acestor verificări, comisarii de mediu au constatat o supraexploatare masivă a resursei naturale, unele societăți comerciale depășind de zeci de ori cantitățile maxime aprobate prin autorizațiile de mediu.

Potrivit datelor furnizate de instituție, o firmă care deținea autorizație pentru 550 de kilograme de trufe pe tot anul 2025 a achiziționat, în perioada iunie – septembrie, aproape 26.800 de kilograme. O altă societate, autorizată pentru 250 de kilograme, a colectat peste 4.300 de kilograme, iar o a treia, cu o limită de 1.200 de kilograme, a transportat din județ peste 23.000 de kilograme în doar trei luni.

Garda de Mediu precizează că limitele stabilite prin autorizațiile de mediu au la bază studii științifice menite să asigure conservarea resursei și regenerarea naturală a speciilor. Depășirea acestor cantități poate produce dezechilibre ecologice și degradarea habitatelor naturale ale trufelor.

Pentru nerespectarea condițiilor din actele de reglementare, comisarii de mediu au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 390.000 de lei și au dispus măsuri de interzicere a activităților de recoltare, achiziționare și comercializare pentru operatorii economici implicați. De asemenea, au fost sancționate puncte de achiziție care funcționau fără autorizație.

Instituția reamintește că persoanele fizice pot recolta trufe pentru consum propriu doar cu acordul proprietarilor sau administratorilor terenurilor, fără a fi necesară o autorizație. În schimb, activitățile comerciale de recoltare sau achiziție sunt permise numai în baza unei autorizații de mediu care precizează speciile, cantitățile și zonele aprobate.