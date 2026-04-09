Amenzi de 70.000 de lei după un control al Gărzii de Mediu la o stație de agregate din Buhoci

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei în urma unui control efectuat la o stație de spălare și sortare a agregatelor minerale din comuna Buhoci.

Potrivit instituției, verificările au vizat o locație aflată într-o zonă cu sensibilitate ecologică ridicată, pe malul râului Siret și la limita ariei naturale protejate ROSCI0434 „Siretul Mijlociu”.

În timpul inspecției, comisarii au constatat mai multe nereguli privind gestionarea deșeurilor. Nămolul rezultat din fluxul tehnologic era depozitat direct pe sol, în imediata apropiere a malului râului, existând riscul afectării ecosistemului. De asemenea, operatorul economic nu deținea evidența legală a gestiunii deșeurilor.

Pentru abaterile constatate, Garda de Mediu a aplicat amenzi în valoare totală de 70.000 de lei, precum și o sancțiune cu avertisment.

Totodată, au fost dispuse mai multe măsuri obligatorii pentru remedierea situației, printre care colectarea imediată a nămolului și depozitarea acestuia pe platforme betonate, readucerea terenului la starea inițială și ecologizarea zonei afectate, precum și întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că ecosistemele din siturile Natura 2000 și zonele din proximitatea râului Siret necesită o protecție strictă, iar activitățile economice desfășurate în apropierea acestor arii trebuie să respecte cu rigurozitate normele de mediu.