Amenzi de 24.000 de lei pentru sume nefiscalizate de 1.500 de lei, în controale înainte de Paște

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bacău au desfășurat o amplă acțiune de control în județ, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, perioadă în care crește semnificativ consumul și comercializarea produselor alimentare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, verificările au vizat modul în care operatorii economici respectă prevederile legale privind comercializarea cărnii, peștelui, ouălor, lactatelor și a altor produse agro-alimentare.

În cadrul acțiunii organizate la data de 9 aprilie au fost controlați peste 70 de operatori economici.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 60.000 de lei.

Două dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nefiscalizarea unor sume încasate. Astfel, în urma verificărilor efectuate într-o piață din orașul Comănești și într-o piață din municipiul Bacău, polițiștii au constatat diferențe între sumele existente și cele evidențiate de aparatele de marcat electronice fiscale.

În aceste cazuri, operatorii economici au fost sancționați cu câte 12.000 de lei fiecare, iar sumele nejustificate au fost confiscate. Conform IPJ Bacău, valoarea totală a sumelor nefiscalizate identificate în cele două situații este de aproximativ 1.500 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Ordine Publică, al celor din cadrul Secțiilor 1 și 2 Poliție Bacău, precum și al specialiștilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău.