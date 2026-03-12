Amenzi de 160.000 de lei pentru groapa de gunoi de pe malul Siretului

Administrația Bazinală de Apă Siret a aplicat sancțiuni în valoare totală de 160.000 de lei în urma verificărilor efectuate într-o zonă din albia majoră a râului Siret River, în apropierea localității Furnicari, aparținând de Tamași, județul Bacău County.

Controlul a avut loc în după-amiaza zilei de 11 martie, după o sesizare privind existența unei gropi cu deșeuri în zona menționată. La fața locului s-a deplasat o echipă formată din inspectori, topometriști și un reprezentant al laboratorului de calitate a apei al instituției.

Inspectorii au constatat existența a trei bălți, pe luciul uneia dintre ele fiind depozitate deșeuri menajere, plastice și materiale provenite din construcții, pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Volumul deșeurilor a fost estimat la circa 500 de metri cubi.

Pentru evaluarea impactului asupra mediului, specialiștii laboratorului au prelevat șapte probe de apă din zonă, inclusiv din râul Siret, amonte și aval de amplasament. Rezultatele analizelor au indicat o încărcare organică a apei din bălți, însă fără influență asupra calității apei râului.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că amplasamentul se află pe teritoriul administrativ al comunei Tamași. Pentru neasigurarea salubrizării cursurilor de apă și a malurilor de pe raza localității, precum și pentru lipsa unor măsuri de prevenire a depozitării necontrolate a deșeurilor, inspectorii ABA Siret au sancționat unitatea administrativ-teritorială cu amendă de 80.000 de lei și au dispus salubrizarea zonei, cu transportarea deșeurilor la depozitul conform din Bacău.

În timpul controlului au fost identificate și două zone cu urme recente de extragere a agregatelor minerale din albia majoră a râului. Potrivit inspectorilor, o societate care deține în zonă o stație de sortare și realizează lucrări pentru o fermă piscicolă ar fi exploatat agregate din terasă fără autorizațiile necesare.

Pentru această faptă, compania a fost sancționată cu o amendă de 80.000 de lei și obligată să desființeze depozitul de agregate, să niveleze zona și să readucă terenul la starea inițială.

La verificările din teren au participat și reprezentanți ai Garda Națională de Mediu, ai Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și ai Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău.

Autoritățile au dispus măsuri de remediere și monitorizează situația până la eliminarea deșeurilor și refacerea zonei afectate.