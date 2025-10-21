Alimentarea cu gaze naturale va fi sistată miercuri, 22 octombrie, în localitățile Traian, Holt și Zăpodia, județul Bacău

Compania Delgaz Grid anunță că, pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, va fi necesară oprirea temporară a alimentării cu gaz miercuri, 22 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, pentru consumatorii din localitățile Traian, Holt și Zăpodia, județul Bacău.

Pe durata întreruperii, compania recomandă închiderea tuturor focurilor și a aparatelor alimentate cu gaz, iar după reluarea distribuției, utilizatorii sunt rugați să supravegheze timp de 30 de minute modul de ardere al acestora.

În cazul în care se simte miros specific de gaz, consumatorii sunt îndemnați să anunțe imediat dispeceratul de urgență Delgaz Grid, la unul dintre următoarele numere de telefon:

📞 0800.800.928 – număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă

📞 0265.200.928 – număr taxabil cu tarif local (Telekom) sau cu tariful operatorului din alte rețele.

Reprezentanții Delgaz Grid regretă disconfortul creat și le mulțumesc clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat în desfășurarea acestor lucrări, care au ca scop îmbunătățirea calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru toți consumatorii din zonă.